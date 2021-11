ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചയാളില്‍ നിന്ന് തെരുവുനായയെ പശു രക്ഷിക്കുന്ന വീഡിയോ വൈറല്‍. ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയില്‍ ഒരാള്‍ ഒരു തെരുവുനായയെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് നിരവധി തവണ മുകളിലേക്ക് വലിക്കുന്നതും വേദനയില്‍ നായ കരയുന്നതും കാണാം. അയാള്‍ ഇത് ആവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു പശു ഇയാള്‍ക്കുനേരെ ഓടിയെത്തുകയും തലകൊണ്ടിടിച്ച് നിലത്തിടുകയും ചെയ്തു. പശു ആയാളെ നിലത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട ശേഷം ആക്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഓഫീസറായ സുശാന്ത നന്ദയാണ് 'കര്‍മ്മ' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം 1.9 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടത്. വീഡിയോയ്ക്ക് 3,000 'റീട്വീറ്റുകളും' ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

