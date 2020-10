ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട ഹാഥ്‌റാസ് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റും മതില്‍ തീര്‍ത്ത് പോലീസ്. യുവതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് പോലീസ് മൊബൈല്‍ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഇവരെ പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണമുയരുന്നതിനിടയിലാണ് പോലീസിന്റെ പ്രതിരോധ നിര ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റും അണിനിരന്നത്. ഏകദേശം 250 ഓളം പോലീസുകാരെയാണ് ഇവിടെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ നാലുയൂണിറ്റ് പിഎസി ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് പ്രധാനപാതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് രണ്ടുകിലോമീറ്റര്‍ മുമ്പായി പോലീസ്‌ ബാരിക്കേഡുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് എല്ലാ പ്രവേശനപാതകളും തടഞ്ഞിരുന്നു. പുറത്തുനിന്നുളളവര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായി പാടത്തും ഇടവഴികളില്‍ പോലും പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ബാരിക്കേഡിന് പുറത്ത് കാത്തുനില്‍ക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ യുവതിയുടെ ബന്ധുവെന്ന്‌ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൗമാരക്കാരന്‍ സമീപിച്ചിരുന്നു. കുടുംബത്തെ ഭരണകൂടം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തതായും യുവതിയുടെ പിതാവിനെ മര്‍ദിച്ചതായും കുട്ടി ആരോപിച്ചു. 'പോലീസ് ഞങ്ങളുടെ വീട് കൈവശപ്പെടുത്തി. അവര്‍ ടെറസില്‍ കയറി സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.' കുട്ടി പറയുന്നു.

മാധ്യമങ്ങളെ കാണാന്‍ യുവതിയുടെ കുടുംബത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി അമ്മാവന്‍ തനിക്കൊപ്പം വരാനായി ശ്രമിച്ചുവെന്നും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ അറിയിച്ചു. പുറംലോകവുമായുളള കുടുംബത്തിന്റെ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച നിലയിലാണ്. ' അവര്‍ ഞങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. മാധ്യമങ്ങളെ കാണാന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദത്തെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കാന്‍ മാത്രമാണ് ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.'

ഗ്രാമത്തിലേക്കുളള വഴികള്‍ക്ക് പുറമേ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ യുവതിയുടെ ശുചിമുറിക്ക് പുറത്തുപോലും പോലീസ്സാന്നിധ്യമാണെന്നും പേരുവെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ഗ്രാമീണന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. 'പോലീസ് യുവതിയുടെ വീട്ടിലുളള ശുചിമുറിക്ക് മുന്നില്‍ പോലും പോലീസ് വലയം തീര്‍ത്തിരിക്കുന്നതിനാല്‍ വീട്ടിലുളള സ്ത്രീകള്‍ ശുചിമുറിയില്‍ പോകാന്‍ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്.' ഗ്രാമീണന്‍ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍ പോലീസ് ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ചു. പ്രദേശത്ത് 144 പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് നടപ്പാക്കുകയാണ് പോലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

' പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തിലെ മൂന്നുപേര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. അതുതീരും വരെ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ ക്രമസമാധാനം പരിപാലിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയകകക്ഷിയുടെ പ്രതിനിധിസംഘത്തേയും വ്യക്തികളേയും ഗ്രാമത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ല. ' എഎസ്പി പ്രകാശ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു

ഹാഥ്‌റസിലെ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ പുറപ്പെട്ട രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും അടക്കമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലീസ് തടയുകയും കൈയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബലപ്രയോഗത്തിനിടെ രാഹുല്‍ നിലത്തുവീണിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും 144 ലംഘിക്കല്‍, പോലീസിന്റെ കര്‍ത്തവ്യം തടസ്സപ്പെടുത്തല്‍, കലാപശ്രമം, മാരകായുധങ്ങള്‍ കൈവശം വെക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹാഥ്റസിലേയ്ക്ക് കാല്‍നടയായി പോകുന്നതിനിടെ എംപിമാരായ ഡെറിക് ഒബ്രിയാന്‍, പ്രതിമാ മണ്ഡല്‍, കക്കോലി ഘോഷ് തുടങ്ങിവരെയും പോലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights: The Uttar Pradesh police threw a cordon of officers round the village in Hathras district