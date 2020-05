ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് പുതിയ 3970 കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകള്‍. 103 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 85,940 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 53,035 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 30,153 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. രാജ്യത്തെ മരണസംഖ്യ 2752 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയുള്‍പ്പടെ മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് കോവിഡ് 19 ബാധ വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഇന്നലെ 1567 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 21,467 കേസുകളാണ് ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുംബൈയില്‍ മാത്രം 17,000 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മെയ് അവസാനമാകുന്നതോടെ ഇവിടെ രോഗബാധിതര്‍ 30,000ത്തിലെത്തുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ മുംബൈ കോര്‍പറേഷന്‍ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മുംബൈയില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മെയ് 31 വരെ നീട്ടാനാണ് തീരുമാനം.

Spike of 3970 #COVID19 cases & 103 deaths in India in the last 24 hours. The total number of positive cases in the country is now at 85940, including 53035 active cases, 30153 cured/discharged/migrated cases and 2752 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/fjOoeqCpuR