ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ശുചീകരിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട സ്വച്ഛ് ഭാരതായിരുന്നു ഒന്നാം മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതിയെങ്കില്‍ രണ്ടാം മോദി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന്. 2024ഓടെ എല്ലാ ജനങ്ങള്‍ക്കും ശുദ്ധജലം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ബി.ജെ.പി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനം നടപ്പില്‍ വരുത്താനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ജലശക്തി മന്ത്രി ഗേജന്ദ്ര സിങ് ശെഖാവത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും.

ജലവിഭവ വകുപ്പ്, നദീ വികസനം, ഗംഗ പുനരുജ്ജീവനം, കുടിവെള്ളം എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ജലശക്തി എന്ന പുതിയ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജല്‍ജീവന്‍ മിഷന്റെ ഭാഗമായി നല്‍ സെ ജല്‍ എന്നപേരിലുള്ള പദ്ധതിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും പൈപ്പ് വഴി കുടിവെള്ളമെത്തിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ ബി.ജെ.പിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി.

കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നം അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിലൊന്നായി പരിഗണിച്ച് പരിഹാരം കാണാന്‍ പ്രത്യേക മന്ത്രാലയം നിലവില്‍ വരുന്നത് സഹായകരമാകുമെന്നാണ്‌ സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങളുടെ പക്ഷം. ജലസംരക്ഷണം, സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ കൈമാറ്റം എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ഇസ്രയേല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധികള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നുവരുകയാണും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നേരത്തെ ഈ വിഷയങ്ങള്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി കുരുങ്ങി കിടന്നതിനാല്‍ രാജ്യത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ പദ്ധതികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജല വിഭവങ്ങളുടെ കൃത്യമായ ഭൂപടം പോലും തയ്യാറാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ രാജ്യത്തെ രണ്ട് ലക്ഷം ജനങ്ങള്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും മരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ പുതിയ പദ്ധതി രാജ്യത്തെ കുടിവെള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ്‌ ബി.ജെ.പിയുടെ അവകാശ വാദം.

