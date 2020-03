ഹൈദരാബാദ്: കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ അണിനിരന്ന ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായി കൈയടിക്കാനും മണിമുഴക്കാനും പാത്രങ്ങള്‍ കൂട്ടിമുട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനും പ്രധാനമന്തി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യം മുഴുവന്‍ ആ നിര്‍ദേശത്തെ ശിരസ്സാവഹിച്ച കാഴ്ച നാം കാണുകയുംചെയ്തു. എന്നാല്‍ ആദരവര്‍പ്പിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും അതേ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സമൂഹത്തില്‍നിന്ന് നേരിടേണ്ടിവന്നത് വിവിധതരത്തിലുളള ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു.

കൊറോണ ബാധിതനായ രോഗിയെ ചികിത്സിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഒരു നഴ്‌സിനെ വാടകവീട്ടില്‍ നിന്ന് വീട്ടുടമ ഇറക്കിവിട്ടതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ് രിവാള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ ഈ മനോഭാവം മാറണമെന്നാണ് സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പട്ടത്. ഇപ്പോഴിതാ തെലങ്കാനയില്‍ നിന്നും സമാനമായ അനുഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

തെലങ്കാനയിലെ മമതാ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ പിജി ഡോക്ടറായ ഹിമ ബിന്ദുവിന് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നായിരുന്നു മോശം അനുഭവം നേരിടേണ്ടിവന്നത്. അടിയന്തരമായി ഒരു കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചതായിരുന്നു ഹിമ. എന്നാല്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ എവിടെപ്പോകുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ച് ഹിമയെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തടയുകയും എസിപി പിവി ഗണേഷിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഹിമ തന്റെ ഐഡി കാര്‍ഡ് കാണിച്ചെങ്കിലും അതുശ്രദ്ധിക്കാതെ എസിപി ഹിമയോട് മോശമായി പെരുമാറുകയായിരുന്നു.

'എനിക്ക് നാണമില്ലേ എന്ന് അയാള്‍ എന്നോട് ചോദിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയായിട്ടും എന്തിനാണ് ഈ സമത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയതെന്ന് അയാള്‍ എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അയാള്‍ അത് ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ പോലും തയ്യാറാകാതെ എന്റെ മുഖത്തടിക്കുകയും മുടി പിടിച്ചുവലിക്കുകയും ചെയ്തു. അവര്‍ എന്നെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വനിതാ പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല', ഹിമ പറയുന്നു. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഹിമ പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും അവര്‍ മാപ്പപേക്ഷിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഹിമ കേസ് പിന്‍വലിച്ചു.

'നാമെല്ലാവരും കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോലീസും ഡോക്ടര്‍മാരും പൊതുജനസേവകരാണ്. പരസ്പരം പോരടിക്കാനുള്ള സമയം ഇതല്ലെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. അവര്‍ എന്നോട് മാപ്പുപറഞ്ഞു. ഞാന്‍ പരാതി പിന്‍വലിച്ചു. എന്നാല്‍ ഒരുകാര്യം പറയട്ടേ, ദയവുചെയ്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുളള ഡോക്ടര്‍മാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്യരുത്. ഈ മാഹാമാരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഞങ്ങള്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ്', ഹിമ പറയുന്നു.

സമാനമായ മറ്റൊരു ആരോപണവും എസിപി ഗണേഷിനെതിരെ ജില്ലാ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറായ ഡോ.ശ്യാം കുമാറും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തരമായി ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തണമെന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ച ശ്യാം കുമാറിനെ പോലീസ് തടഞ്ഞു.

ജനങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ഞങ്ങള്‍ ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പോലീസ് ഞങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങളെന്താണ് ചെയ്തത്? എസിപി വളരെ മോശമായ ഭാഷയിലാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത്. എന്റെ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം പൊതുജനമധ്യത്തില്‍ മാപ്പുപറയണമെന്നാണ് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്', ഡോ. ശ്യാം കുമാര്‍ പറയുന്നു.

ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വാറങ്ങലിലുള്ള മഹാത്മാ ഗാന്ധി മെമ്മോറിയല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ 200 ഹൗസ് സര്‍ജന്മാരോട് ഹോസ്റ്റലില്‍ നിന്ന് ഒഴിയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവരില്‍ പലരും വാടകയ്ക്ക് വീട് തിരഞ്ഞെങ്കിലും ഡോക്ടര്‍മാരായതിനാല്‍ വീട് നല്‍കാന്‍ ആരും തയ്യാറായില്ല. അണുബാധയുള്ള, അഴുക്കുപുരണ്ട ആളുകള്‍ എന്നുപറഞ്ഞാണ് ഇവര്‍ക്ക് വീടുനല്‍കാന്‍ ആരും തയ്യാറാകാതിരുന്നതെന്ന് ഹൗസ് സര്‍ജന്‍മാര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.



'ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റല്‍ മുറികളെ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകളാക്കി മാറ്റാന്‍ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിര്‍ദേശമുണ്ടെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ പറയുന്നു. അതിനാല്‍, ഞങ്ങള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഹോസ്റ്റലില്‍ നിന്ന് ഒഴിയണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞങ്ങള്‍ വാടകവീടിനായി വീട്ടുടമകളെ സമീപിക്കുമ്പോള്‍, 'നിങ്ങള്‍ ഡോക്ടര്‍മാരാണ്, നിങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്‍ താമസിച്ചാല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അണുബാധയുണ്ടാകും. നിങ്ങള്‍ അഴുക്കുപുരണ്ട ആളുകളാണ്, ഞങ്ങള്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളില്‍ താമസിക്കരുത്' എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് എംജിഎം ആശുപത്രിയിലെ ഒരു ഡോക്ടര്‍ ദേശീയമാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.

'ഞങ്ങള്‍ക്ക് താമസിക്കാന്‍ ഒരിടം നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാകാത്തപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി കൈയടിച്ചിട്ടെന്ത് പ്രയോജനം? ഞങ്ങള്‍ ആക്കുവേണ്ടിയാണോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അവര്‍ ഞങ്ങളെ വൃത്തികെട്ടവരെന്നു വിളിക്കുന്നു? ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഹോസ്റ്റലുകളില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടിവരുന്നു, മറ്റൊരു താമസസൗകര്യം കണ്ടെത്താനുമാവുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ എങ്ങോട്ട് പോകും? ഞങ്ങള്‍ റോഡുകളില്‍ ഉറങ്ങണോ?' ഡോക്ടര്‍ ചോദിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന ആവശ്യമായ എന്‍95 മാസ്‌ക് പോലും തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇവര്‍ പരാതിപ്പെടുന്നു.

Content Highlights:The real situation of health workers, rather than clap they get slap