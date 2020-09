ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ നാലാം പ്രതി ആയ കൗലത്ത് അന്‍വറിന് ഹൈക്കോടതി നല്‍കിയ ജാമ്യം ചോദ്യം ചെയ്ത് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഹൈക്കോടതി വിധിയില്‍ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ എം ഖാന്‍വില്‍ക്കര്‍ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.



സി പി എം തൃക്കാക്കര ഈസ്റ്റ് മുന്‍ ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം എം എം അന്‍വറിന്റെ ഭാര്യ ആണ് കൗലത്ത് അന്‍വര്‍. അയ്യനാട് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗം കൂടി ആണ് കൗലത്ത്. അയ്യനാട് സഹകരണ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആണ് കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ എം എം അന്‍വര്‍ പണം തട്ടിയത് എന്നാണ് ആരോപണം.

ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗം കൗലത്ത് ആണ് ജീവനക്കാരെ സ്വാധീനിച്ച് പണം പിന്‍വലിക്കാന്‍ അന്‍വറിനെ സഹായിച്ചത് എന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകര്‍ കോടതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



എന്നാല്‍ അന്‍വറിന്റെയും, കൗലത്ത് അന്‍വറിന്റെതും സംയുക്ത അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി പുറത്ത് ഇറക്കിയ വിധിയില്‍ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം സുപ്രീം കോടതിയും ആവര്‍ത്തിച്ചു. നിലവില്‍ പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികള്‍ക്ക് ഒക്കെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



