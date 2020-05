ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആയുഷ്മാന്‍ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ഒരു കോടി കടന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ആയുഷ്മാന്‍ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി കടന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനിക്കാം. ഈ സംരംഭം നിരവധി ജീവിതങ്ങളെയാണ് സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേഘാലയയില്‍ നിന്നുള്ള സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യ പൂജാ ഥാപയാണ് പദ്ധതിയിലെ കോടിഅംഗം. ഇവരുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് രാജ്യത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇടത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലും ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുള്ള വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കും.

It would make every Indian proud that the number of Ayushman Bharat beneficiaries has crossed 1 crore. In less than two years, this initiative has had a positive impact on so many lives. I congratulate all the beneficiaries and their families. I also pray for their good health. — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2020

During my official tours, I would interact with Ayushman Bharat beneficiaries. Sadly, that is not possible these days but I did have a great telephone interaction with Pooja Thapa from Meghalaya, the 1 croreth beneficiary. Here is what we discussed. https://t.co/vsUOEEo5pM — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2020

One of the biggest benefits of Ayushman Bharat is portability. Beneficiaries can get top quality and affordable medical care not only where they registered but also in other parts of India. This helps those who work away from home or registered at a place where they don’t belong. — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2020

പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനംലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരെയും നഴ്‌സുമാരെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. രാജ്യത്തെ 107.4 ദശലക്ഷം ദരിദ്രരും ദുര്‍ബലരുമായ കുടുംബങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയായ ആയുഷ്മാന്‍ ഭാരത് പദ്ധതിക്ക് സെപ്റ്റംബര്‍ 23 ന് റാഞ്ചിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കം കുറിച്ചത്. അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ വരെ ചികിത്സാസഹായം ലഭിക്കുന്ന ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്മാന്‍ ഭാരത്.