ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന മാരക ശ്വാസകോശ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ലോറോക്വിന്‍ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് (ഐസിഎംആര്‍) രൂപംനല്‍കിയ നാഷണല്‍ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ്.

മലേറിയ ചികിത്സക്കായി നല്‍കുന്ന മരുന്നാണ് ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ലോറോക്വിന്‍. അത്യന്തം ഗുരുതരമായ കേസുകള്‍ക്ക് മാത്രമേ ഇതു നല്‍കാവൂ എന്നാണ് നിര്‍ദേശം. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലെ ഉപയോഗത്തിനായി നാഷണല്‍ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ ഈ ശുപാര്‍ശക്ക് ഡ്രഗ് കണ്‍ട്രോളര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകാരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

The National Task Force for COVID19 constituted by Indian Council of Medical Research recommends the use of hydroxychloroquine for treatment of COVID19 for high-risk cases pic.twitter.com/xEIWkzPufu