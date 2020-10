ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ കോവിഡ് രോഗമുക്തിനിരക്കില്‍ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. ദേശീയ തലത്തില്‍ കോവിഡ് രോഗമുക്തി നിരക്ക് 90 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 63,077 പേരാണ് കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയത്. രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ ആകെ എണ്ണം 70,78,123 ആയി. ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ 90 ശതമാനമാണിത്. 1,18,534 പേരാണ് രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചത്. ആകെ കേസുകളുടെ 1.51 ശതമാനമാണ് ഈ കണക്ക്. നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത് 6,68,154 പേരാണ്.(8.5 ശതമാനം).

India has recorded another landmark achievement. The national Recovery Rate has touched 90% today. 62,077 have recovered and discharged in the last 24 hours whereas the new confirmed cases stand at 50,129: Ministry of Health pic.twitter.com/Rv7XKY8BuR — ANI (@ANI) October 25, 2020

Less than 1000 deaths have been continuously reported since the last one week. The deaths are below the 1100 mark since 2nd October: Ministry of Health pic.twitter.com/tqIuDN75vh — ANI (@ANI) October 25, 2020

രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണവും നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം 64 ലക്ഷം പിന്നിട്ടു. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് ദിവസങ്ങളായി പ്രതിദിനം 1000 ല്‍ താഴെ മരണം മാത്രമാണ് പ്രതിദിനം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒക്ടോബര്‍ രണ്ട് മുതല്‍ മരണസംഖ്യ 1100 ല്‍ താഴെയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 78,63,811 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 50,129 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 578 മരണവും സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Content Highlights: The national Covid Recovery Rate has touched 90% says Health Ministry