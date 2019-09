നോയ്ഡ: ഹെല്‍മെറ്റ് വെക്കാതെ സ്‌കൂട്ടര്‍ ഓടിച്ച് മൂന്നു തവണ പിഴയൊടുക്കിയ യാത്രക്കാരന് ഹെല്‍മെറ്റ് ഉപഹാരമായി നല്‍കാന്‍ പോലീസ് ഓഫീസറുടെ നിര്‍ദേശം. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ നോയ്ഡ സെക്ടര്‍ 19ലെ താമസക്കാരനായ അംകിത് സിങിനാണ് ഹെല്‍മെറ്റ് വാങ്ങി നല്‍കാന്‍ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് അനില്‍ കുമാര്‍ ഝാ ഉത്തരവിട്ടത്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഹെല്‍മെറ്റില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്തതിന് 1000 രൂപ പിഴയടക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മൊബൈലില്‍ സന്ദേശം വന്നത്. ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി പിഴയടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇതേ കുറ്റത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് തവണ കൂടി പിഴ ചുമത്തിയ കാര്യം അറിയുന്നത്- അംകിത് പറഞ്ഞു. തനിക്ക് സ്വന്തമായി ഹെല്‍മെറ്റുണ്ട്, പക്ഷേ തന്റെ ഇളയ സഹോദരി സ്‌കൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് വെക്കാതെ വാഹനമോടിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മൂന്നു തവണ പിഴയിട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട എസ്.പി അനില്‍ കുമാര്‍ ഝാ പിഴ മുഴുവന്‍ അടക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഹെല്‍മെറ്റ് വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് സ്‌കൂട്ടര്‍ ഓടിക്കുന്നവര്‍ക്കും മറ്റ് യാത്രക്കാര്‍ക്കും നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഒരു ഹെല്‍മെറ്റ് വാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് പാരിതോഷികം നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്. ഇനി സ്‌കൂട്ടര്‍ ഓടിക്കുമ്പോള്‍ ഹെല്‍മെറ്റ് നിര്‍ബന്ധമായും ധരിച്ചിരിക്കണമെന്ന ഉപദേശവും നല്‍കി.

നിയമം കര്‍ശനമാക്കിയതോടെ കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ പിഴയിനത്തില്‍ 30 ശതമാനം കുറവ് വന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു.

