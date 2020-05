ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രവാസികളുമായി മെയ് ഏഴിന് ആദ്യവിമാനം കേരളത്തിലെത്തും. ആദ്യദിനം കേരളത്തിലെത്തുക നാലു വിമാനങ്ങളാണെന്നു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.നാട്ടിലെത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികളെയും നാട്ടിലെത്തിക്കും. എന്നാല്‍ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് പ്രവാസികള്‍ തന്നെ വഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിദേശകാര്യ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നാഴ്ചയിലേറെയായി പ്രവാസികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ നടത്തികൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സേനാവിഭാഗങ്ങളുമായി ചേര്‍ന്നുകൊണ്ട് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടുകൂടി വിദേശത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ ആളുകളെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാണ് പദ്ധതി. ഏപ്രില്‍ ആദ്യം മുതല്‍ ആ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രഖ്യാപനം നടന്ന് മൂന്നു ദിവസത്തിനകം(മെയ് ഏഴിന്) ആദ്യത്തെ വിമാനം കേരളത്തിലേക്കെത്തും. നാല് വിമാനങ്ങളാണ് ഏഴാം തിയതി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്.

മടങ്ങിവരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന്റെ കാര്യങ്ങള്‍ സിവില്‍ വ്യോമയാന വകുപ്പാണ് നോക്കുന്നത്. നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സര്‍ക്കാരിന്‍ ധാരണയുണ്ട്. സൗജന്യമായി മുഴുവന്‍ ആളുകളെയും കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം യാത്രാ ചെലവ് എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക. അതുതന്നെയാണ് പ്രവാസികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഫ്‌ലൈറ്റ് നിര്‍ത്തലാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ അത് പുനരാരംഭിക്കണമെന്നാണ് പ്രവാസികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അല്ലാതെ സൗജന്യമായിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം പ്രവാസികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പ്രവാസി ഫണ്ട് ഏതു ഘട്ടത്തില്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ എംബസികളാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള പൂര്‍ണ അധികാരം എംബസിക്കാണെന്നും മുരളീധരന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

