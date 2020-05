ന്യൂഡല്‍ഹി: വ്യോമഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ച മെയ് 25-ന് ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ഭോപ്പാലിലേക്കും തിരിച്ചും ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനം പറന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലംഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി. ആഭ്യന്തരവിമാന സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു വിമാനക്കമ്പനിയാണ് നാല് പേര്‍ക്ക് മാത്രമായി വിമാനം വിട്ടു നല്‍കിയത്. ഭാര്യ, രണ്ട് കുട്ടികള്‍, മുത്തശ്ശി എന്നിവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു വ്യക്തി വിമാനം വാടകയ്‌ക്കെടുത്തത്.

180 സീറ്റുകളുള്ള വിമാനത്തിലെ യാത്രയ്ക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയോളം നാല് പേരുടെ യാത്രാക്കൂലിയിനത്തില്‍ നല്‍കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം. ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9.05-ന് വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ മാത്രമായി പുറപ്പെട്ട വിമാനം 10.30-ഓടെ ഭോപ്പാലിലെത്തി. നാല് പേരടങ്ങുന്ന യാത്രാസംഘവുമായി വിമാനം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.55-ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ മടങ്ങിയെത്തി.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള സുരക്ഷാ ആശങ്ക ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനയാത്രാ സാധ്യതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന്‍ സമൂഹത്തിലെ സമ്പന്ന വിഭാഗത്തിന് പ്രേരണ നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ്. കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യാത്രയ്ക്കായി ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിമാനക്കമ്പനികള്‍ പറയുന്നു. വിമാന ഇന്ധന നിരക്കിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇടിവ് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അഭികാമ്യമായ നിരക്കില്‍ യാത്രാസൗകര്യമൊരുക്കാന്‍ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ക്കു സാധ്യത നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഒരു A320 വിമാനം ചാര്‍ട്ടര്‍ ചെയ്യാന്‍ മണിക്കൂറില്‍ 4-5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവ്(ഇന്ധനവിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യാസമുണ്ടാവാം). അത്തരത്തില്‍ ഡല്‍ഹി-മുംബൈ-ഡല്‍ഹി ചാര്‍ട്ടര്‍ വിമാനത്തിന് 16-18 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് നല്‍കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്നാല്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തി യാത്രക്കായി വിമാനം വാടകയ്‌ക്കെടുക്കാന്‍ സമ്പന്നര്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. കമ്പനികള്‍ക്ക് ഇതു കൊണ്ട് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല, കൂടാതെ യാത്രക്കാരുടേയും ജീവനക്കാരുടേയും സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശങ്കയും ഇത്തരം യാത്രകളില്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് കുറയും.

വിമാനം വാടകയ്‌ക്കെടുത്താല്‍ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടുമുള്ള യാത്രാനിരക്ക് വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയോ കമ്പനിയോ നല്‍കേണ്ടി വരും. തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ബുധനാഴ്ച വരെ മൂന്ന് ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനങ്ങള്‍ ബംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതായി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവായതിനാല്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ക്കായി അധികസമയം നല്‍കേണ്ടി വരാത്തതിനാല്‍ ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനങ്ങള്‍ മൂലം മറ്റ് യാത്രാവിമാനങ്ങള്‍ക്ക് തടസമൊന്നും നേരിടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറില്ലെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതര്‍ പറയുന്നു.

