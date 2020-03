ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍. 1897-ലെ എപ്പിഡെമിക് ഡിസീസസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനത്തില്‍ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശമായി പാലിക്കാത്തവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച രോഗി മരണപ്പെട്ടാല്‍, പരിശീലനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാര്‍ മൃതദേഹം പൊതിഞ്ഞുകെട്ടി, അണുവിമുക്തമാക്കി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിക്കും. പിന്നീട് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടെ മൃതദേഹം ഒരു ശവമഞ്ചത്തില്‍ ശ്മശാനത്തിലെത്തിക്കും.

സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ പൂര്‍ത്തായയിന് ശേഷം മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയ ശവമഞ്ചം പിന്നീട് അണുവിമുക്തമാക്കണം. ഏത് ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ചാണോ കോവിഡ് ബാധിതനായ രോഗി മരിക്കുന്നത് അയാള്‍ക്ക് പോസ്റ്റമോര്‍ട്ടം നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ആ ആശുപത്രിക്കായിരിക്കുമെന്നും വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറയുന്നു.

മൃതദേഹം പായ്ക്ക് ചെയ്യാനും അണുവിമുക്തമാക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ആശുപത്രികള്‍ പരിശീലനം നല്‍കിയ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കണം. മൃതദേഹം ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ആശുപത്രി ഒരു ശവമഞ്ചയും നല്‍കണം.

വീട്ടില്‍ വെച്ച് മരണപ്പെടുന്ന കോവിഡ് രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചും വിജ്ഞാപനത്തില്‍ നിര്‍ദേശമുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ ഉടന്‍ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ പറയുന്നു. അവര്‍ അക്കാര്യം ലോക് നായക് ആശുപത്രിയെയോ രാജീവ് ഗാന്ധി സൂപ്പര്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയെയോ അറിയിക്കും.



ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇതുവരെ 36 കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: The Delhi govt issued guidelines for handling bodies of patients who died of the coronavirus