ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീര്‍ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞത് തട്ടിപ്പും വഞ്ചനയുമെന്ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഉപാധ്യക്ഷനുമായ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ തീരുമാനം പുറത്തുവിടുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുതല്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള, മെഹബൂബ മുഫ്തി തുടങ്ങിയ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ വീട്ടു തടങ്കലിലാണ്.

1947 ല്‍ ഇന്ത്യയോട് ചേര്‍ന്ന ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളോട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കാണിച്ച വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണിതെന്ന് ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു. ഈ തീരുമാനത്തിന് ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ബി.ജെ.പി രാജ്യത്തിന്റെ തലയറുത്തു കളഞ്ഞുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ്. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ ഇതിനെതിരെ പൊരുതും, ജമ്മു കശ്മീരിന് വേണ്ടി അണിനിരക്കും. സാംസ്‌കാരികമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ചരിത്രപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും വ്യത്യസ്ഥത പുലര്‍ത്തുന്ന അതിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്നിച്ചു നിര്‍ത്തിയത് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 ആയിരുന്നുവെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് പറഞ്ഞു.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളോട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ജനാധിപത്യം ഇവിടെ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് - എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ നേതാവ് എം.കെ സ്റ്റാലിന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇത് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണെന്നും വിവേകമായ തീരുമാനമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും മുന്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ സോളി സൊറാബ്ജി പറഞ്ഞു.

Content highlights: The decision is deceit and stealth’ will meet ‘dangerous consequences’says Omar Abdullah