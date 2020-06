ന്യൂഡല്‍ഹി: അതിര്‍ത്തിയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മോദിസര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. ചൈനക്കാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശം കൈയടക്കിയിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പൂര്‍ണമായും നിശബ്ദനാണെന്ന് രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു.

'നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളില്‍ ചൈനക്കാര്‍ അതിക്രമിച്ച് കടക്കുകയും പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി പൂര്‍ണമായും നിശബ്ദനാണ്. അദ്ദേഹം രംഗത്തുനിന്നുതന്നെ അപ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു', രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരോപിച്ചു.

ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വരയിലെയും പാന്‍ഗോങിലേയും പ്രദേശങ്ങള്‍ തങ്ങളുടേതാണെന്ന ചൈനയുടെ അവകാശവാദം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ഓണ്‍ലൈന്‍ വാര്‍ത്തയോടൊപ്പമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ്. ലഡാക്കില്‍ ചൈന ഇന്ത്യന്‍ പ്രദേശം കൈയടക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി രാജ്യത്തോട് പറയണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: The Chinese have walked in and taken our territory in Ladakh; PM Modi absolutely silent: Rahul Gandh