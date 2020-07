കാൺപൂർ: കാൺപൂരിൽ എട്ട് പോലീസുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കൊടും ക്രിമിനല്‍ വികാസ് ദുബെയെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള പാരിതോഷികം 2.5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ദുബെയെ പിടികൂടുന്നതിനായി കാൺപുരിലെ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയ പോലീസ് സംഘത്തിലെ എട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ദുബെയും സംഘവും വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൊലപാതക കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ 60 ഓളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ദുബെയ്.

നേരത്തെ 50,000 രൂപയായിരുന്നു ദുബെയെ പിടികൂടുന്നതിനുള്ള പാരിതോഷികം. പിന്നീട് ഇത് ഒരുലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തുകയായിരുന്നു. ഈ തുകയാണ് ഇപ്പോൾ 2.5 ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. നിരവധി തണവ ദുബെ പോലീസ് പിടിയിലായെങ്കിലും ജാമ്യം ലഭിച്ചു.

ദുബെയെ പിടികൂടാനായി പോലീസ് സംഘം കാൺപൂരിലെ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തടസപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ പോലീസ് സംഘം വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഈ സമയം കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന ദുബെയും സംഘം പോലീസിനു നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ എട്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

കാൺപുരിലെ ബി.ജെ.പി. നേതാവായ സന്തോഷ് ശുക്ലയെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് ദുബെ. സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി നേതാക്കളുമായും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായും ദുബെയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. സ്വന്തമായി സുരക്ഷാ സംഘത്തെയും ഇയാൾ വളർത്തിയെടുത്തു. പോലീസുകാരെ വെടിവച്ചതും ഈ സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ചാണ്.

ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ദുബെയുടെ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

