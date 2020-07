കൊല്‍ക്കത്ത: ബി.ജെ.പി. വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുകയാണെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണം അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എം.എല്‍.എമാരെ ബി.ജെ.പി. വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു. രക്തസാക്ഷിദിന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുളള വെര്‍ച്വല്‍ മീറ്റിങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മമത. 2021-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനും അവര്‍ തുടക്കം കുറിച്ചു.

ബി.ജെ.പി. കരുതുന്നത് അവര്‍ക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഭരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ്. എന്നാല്‍ ബംഗാളില്‍ അതിന് സാധിക്കില്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു. 'അവര്‍ നമ്മുടെ സര്‍ക്കാരിനെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഉംപുന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റിന് ശേഷവും ബംഗാളിന് ഒന്നും തരാതെ കേന്ദ്രം നമ്മളെ അപമാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവര്‍ക്ക് ബംഗാള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാനാവില്ല.'

അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി.ജെ.പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാന്‍ അവര്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'അടുത്ത വര്‍ഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി തയ്യാറെടുക്കാന്‍ എല്ലാവരോടും ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്. അടുത്തവര്‍ഷം ജൂലായ് 21-നും നമുക്കിവിടെ ഒത്തുചേര്‍ന്ന് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ആഘോഷിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും കെട്ടിവെച്ച തുകപോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തില്‍ നാം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തും.'

കേന്ദ്രത്തെ ഭയക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മമത, തൃണമൂലില്‍ ഉളള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നും ജനങ്ങളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. 'എങ്ങനെയാണ് പോരാടേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം, നിലപാടുകള്‍ മാറ്റില്ല. അവരെന്ന ഉപദ്രവിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയമില്ല.' മമത പറഞ്ഞു.

'നിങ്ങള്‍ ബിജെപിയെ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടും, അവസാനം നിങ്ങള്‍ക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. സി.പി.എം., കോണ്‍ഗ്രസ്, ബി.ജെ.പി. എന്നിവയില്‍നിന്നുളള എല്ലാവരേയും ടി.എം.സിയില്‍ ചേരുന്നതിനായി ഞാന്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അവര്‍ തെറ്റുകള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വൈകിയിട്ടില്ല. ബംഗാളിലെ ഏക രാഷ്ട്രീയ ബദലാണ് ടി.എം.സി.'

എന്നാല്‍ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങള്‍ മമത സര്‍ക്കാരിനെ ഇനി വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് അവര്‍ മനസ്സിലാക്കിയെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതെന്നും ബി.ജെ.പി. ദേശീയ സെക്രട്ടറി രാഹുല്‍ സിന്‍ഹ പറഞ്ഞു.

