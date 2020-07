ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗല്‍വാനില്‍ നിന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യം പിന്മാറിയത് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളെ തുടര്‍ന്നെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8.45നാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ച നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് കരസേനാ മേധാവി പ്രതിരോധമന്ത്രിക്ക് ഫോണ്‍ ചെയ്യുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഡോവലും വാങ് യിയും തമ്മില്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് മുഖേനെ സംഭാഷണങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു. ഇത് രണ്ടുമണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ചര്‍ച്ചയില്‍ പലകാര്യങ്ങളിലും ചൈന നിലപാടില്‍ അയവ് വരുത്താന്‍ തയ്യാറായി എന്നാണ് വിവരം. 1,597 കിലോമീറ്റര്‍ വരുന്ന ലഡാക്കിലെ നിയന്ത്രണ രേഖയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പട്രോളിങ് സുഗമമായി നടന്നാല്‍ മാത്രമേ അവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂവെന്ന്‌ ഡോവല്‍ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന നടന്ന പല വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം പല മേഖലകളില്‍ നിന്നും പിന്‍വാങ്ങാമെന്ന ആവശ്യം ചൈന അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം പാംഗോങ്ങിലെ ഇന്ത്യയുടെ പട്രോളിങ് ചൈന തടസ്സപ്പെടുത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്നതാകും ഇരുവരും തമ്മില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചയുടെ ജയപരാജയങ്ങള്‍ നിര്‍ണയിക്കുക.

ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഗല്‍വാനിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യം പിന്‍വാങ്ങിയത്‌. ഗല്‍വാന്‍ താഴ്‌വര, ഫിംഗര്‍ 4, പാംഗോങ് തടാകം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ചൈന കിലോമീറ്ററുകളോളം പിന്മാറിയത്.

അതേസമയം ലഡാക്കിലെ സൈനിക വിന്യാസം ഇന്ത്യ ഉടന്‍ പിന്‍വലിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന. ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സൈനികരെയും ആയുധങ്ങളും ഇന്ത്യ പിന്‍വലിക്കൂ.

