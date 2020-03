ന്യൂഡല്‍ഹി: ആര്‍ബി ഐ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ മധ്യവര്‍ഗക്കാര്‍ക്കും വാണിജ്യത്തിനും സഹായമാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ആര്‍ബി ഐ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ചുവടുവയ്പ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

'കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളില്‍ നിന്ന് നമ്മുടെ സമ്പദ് ഘടനയെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വലിയൊരു ചുവടുവെയ്പ്പാണ് ആര്‍ബിഐ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആര്‍ബിഐ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ പണലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തും. മധ്യവര്‍ഗക്കാരെയും ബിസിനസ്സിനെയും സഹായിക്കും.' പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു.

ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണര്‍ ശക്തികാന്ത ദാസിന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ വന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുളളിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്. രാജ്യത്ത് 21 ദിവസത്തെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ മൂന്നാം ദിവസമാണ് ആര്‍ബിഐ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്.

Today @RBI has taken giant steps to safeguard our economy from the impact of the Coronavirus. The announcements will improve liquidity, reduce cost of funds, help middle class and businesses. https://t.co/pgYOUBQtNl