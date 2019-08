ന്യൂഡല്‍ഹി: മരിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ മുമ്പ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് സുഷമാ സ്വരാജ്.

നന്ദി മോദിജി, വളരെ നന്ദി, എന്റെ ജീവിത കാലയളവില്‍ ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാന്‍ കാത്തിരുന്നത്- സുഷമ സ്വരാജ് ട്വിറ്ററില്‍ അവസാനം കുറിച്ച വരികളായിരുന്നു ഇത്.

രാത്രി 7.23 നായിരുന്നു അവരുടെ അവസാന ട്വീറ്റ്. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം 10.20 ഓടെയാണ് ഹൃദയാഘാതത്തേത്തുടര്‍ന്ന് അവരെ എയിംസില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 11 മണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

രാജ്യസഭയില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്ന് അവര്‍ തിങ്കളാഴ്ച പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

प्रधान मंत्री जी - आपका हार्दिक अभिनन्दन. मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी. @narendramodi ji - Thank you Prime Minister. Thank you very much. I was waiting to see this day in my lifetime. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 6, 2019

ജമ്മു കശ്മീര്‍ പുനസംഘടനാ ബില്‍ പാര്‍ലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ സുപ്രധാന ദിവസമാണ് സുഷമ സ്വരാജ് വിടവാങ്ങുന്നത്.

