ബെംഗളൂരു: ബെംഗളൂരുവിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ ബുധനാഴ്ച കേട്ട അജ്ഞാത ശബ്ദം ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ സൂപ്പര്‍ സോണിക് വിമാനത്തിന്റേതാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം പതിവ് പരീക്ഷണ പറക്കലിലാണെന്നും നഗരപരിധിക്ക് പുറത്ത് അനുവദിച്ച വ്യോമാതിര്‍ത്തിയില്‍ പറക്കുകയാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ബെംഗളൂരു ഡിവിഷന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

വിമാനം 36,000 മുതല്‍ 40,000 അടി വരെ ഉയരത്തില്‍ സോണിക്കില്‍ നിന്ന് സബ്‌സോണിക് വേഗതയിലേക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് സോണിക് ബൂം കേള്‍ക്കുന്നതെന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പിആര്‍ഒ വിശദീകരിച്ചു. 65 മുതല്‍ 80 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ അകലത്തില്‍ വിമാനം പറക്കുമ്പോഴും ഇത്തരം ശബ്ദം അനുഭവപ്പെടുമെന്നും ട്വിറ്ററില്‍ അവര്‍ കുറിച്ചു.

ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമാണ് ബെംഗളൂരുവിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലുള്ളവര്‍ അജ്ഞാതമായ ശബ്ദം കേട്ടത്. ദേവനഹള്ളിയിലെ ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളം മുതല്‍ 54 കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി വരെ ശബ്ദം കേട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

കിഴക്കന്‍ ബെംഗളൂരുവിലെ കല്യാണ്‍ നഗറിലും സെന്‍ട്രല്‍ ബെംഗളൂരുവിലെ എം.ജി.റോഡിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ മറാത്തഹള്ളി,വൈറ്റ്ഫീല്‍ഡ്,സര്‍ജപുര്‍,ഹെബ്ബഗോഡി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരും ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു.

#Update

It was a routine IAF Test Flight involving a supersonic profile which took off from Bluru Airport and flew in the allotted airspace well outside City limits. The aircraft was of Aircraft Systems and Testing Establishment (ASTE) @IAF_MCC @SpokespersonMoD