ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകം മുഴുവന്‍ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധത്തിനായി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നതിനിടയില്‍ പാകിസ്താന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ തീവ്രവാദികള്‍ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ സുരക്ഷാ സൈന്യത്തിനു നേരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനാണ് തീവ്രവാദികള്‍ നുഴഞ്ഞുകയറുന്നതെന്നും സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കു സമീപം ഏകദേശം 450 തീവ്രവാദികളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ലഷ്‌കറെ തൊയ്ബ, ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദ്ദീന്‍, ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയ തീവ്രവാദി സംഘങ്ങളില്‍ പെട്ടവരാണ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ച് വരെ മേഖലയില്‍ തീവ്രവാദികളുടെ എണ്ണം 230 ആയിരുന്നത് ഇപ്പോള്‍ ഇരട്ടിയായതാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള തീവ്രവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സുരക്ഷാ വിഭാഗം വക്താവ് ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. പാകിസ്താന്‍ സൈന്യം ഇവര്‍ക്കുവേണ്ടി ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കാളികളാകുന്നുണ്ടെന്നും തുടര്‍ച്ചയായി അവര്‍ നടത്തുന്ന വെടിനിര്‍ത്തല്‍ ലംഘനം തീവ്രവാദികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് കടക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിനാണെന്നും സുരക്ഷാ വിഭാഗം പറയുന്നു.

പാകിസ്താനിലും പാക് അധീന കശ്മീരിലും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം കാര്യമായുണ്ട്. തീവ്രവാദ ക്യാമ്പുകളില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധയുണ്ടായതായി നേരത്തെ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് തീവ്രവാദികളുടെ നീക്കത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ പാക് സൈന്യം ഇവര്‍ക്ക് സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതായും അതിര്‍ത്തിയില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

