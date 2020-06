ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുല്‍ഗാമില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ട് തീവ്രവാദികളെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചു. കുല്‍ഗാമിലെ നിപോര ഏരിയയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നത്.

കൂടുതല്‍ തീവ്രവാദികള്‍ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടാകാമെന്ന നിഗമനത്തെ തുടര്‍ന്ന് സുരക്ഷാ സേന രണ്ടിടങ്ങളിലും തിരച്ചില്‍ തുടങ്ങി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് കുല്‍ഗാമില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടങ്ങിയത്. അവസാനം പുറത്തുവന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഇവിടെ സൈനിക നടപടി തുടരുകയാണ്.

19 രാഷ്ട്രീയ റൈഫിള്‍സ്, സിആര്‍പിഎഫ്, പോലീസ് എന്നിവരുടെ സംയുക്ത സംഘമാണ് കുല്‍ഗാമില്‍ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കിടെ കശ്മീരില്‍ നടക്കുന്ന നാലാമത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ഇത്. നേരത്തെ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലുകളില്‍ ഹിസ്ബുള്‍ കമാന്‍ഡര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 16 തീവ്രവാദികളെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ബന്ദിപ്പോര- ശ്രീനഗര്‍ റോഡില്‍ സംശയകരമായ വസ്തു കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗതാഗതം തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശത്ത് ബോബ് സക്വാഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

