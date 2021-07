ലഖ്നൗ: ലക്‌നൗവില്‍ അല്‍ ഖ്വയ്ദ ബന്ധമുള്ള ഭീകരര്‍ അറസ്റ്റിലായ സംഭവത്തില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് പോലീസിനെയും സര്‍ക്കാരിനെയും വിശ്വാസമില്ലെന്ന് സമാജ് വാദി പാര്‍ട്ടി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ്. അതേസമയം, പോലീസിന്റെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ശരിയാണെങ്കില്‍ അത് ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണെന്ന് ബി.എസ്.പി അധ്യക്ഷ മായാവതി പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുതെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

പിടിയിലായവര്‍ അല്‍ഖ്വയ്ദയുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നും സ്‌ഫോടനം നടത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചന തകര്‍ത്തെന്നുമാണ് യുപി പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇത് സത്യമാണെങ്കില്‍ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ്. സംഭവത്തില്‍ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മറിച്ച് ഇതില്‍ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുത്, മായാവതി ട്വീറ്റില്‍ പറഞ്ഞു.

യു.പി.യില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇത്തരം നടപടികള്‍ ജനങ്ങളില്‍ സംശയം ജനിപ്പിക്കും. പോലീസ് നടപടിയില്‍ സത്യമുണ്ടെങ്കില്‍ പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കാലതാമസം വരുത്തിയത്. ജനങ്ങളില്‍ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്ന നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകരുത്, അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ലഖ്നൗവില്‍ സ്ഫോടനം നടത്താന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ രണ്ട് അല്‍ ഖ്വയ്ദ ഭീകരരെ ഞായറാഴ്ച ഭീകര വിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡ്(എ.ടി.എസ്.) അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ലഖ്നൗ ഉള്‍പ്പടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളില്‍ ചാവേര്‍ സ്ഫോടനം നടത്താനായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പോലീസ് ഞായറാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അല്‍ ഖ്വയ്ദയുമായി ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അന്‍സാര്‍ ഗസ്വത്-ഉല്‍-ഹിന്ദ് (എ.ജി.എച്ച്.) ഭീകരസംഘടനയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നവരാണ് പിടിയിലായവരെന്ന് യു.പി. പോലീസ് അഡീഷണല്‍ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ പ്രശാന്ത് കുമാര്‍ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു.

Content Highlights: terrorists arrested in UP- Akhilesh Yadav says he doesn't trust UP Police