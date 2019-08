ന്യൂഡൽഹി: നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം വീണ്ടും ഭീകരുടെ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടും ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങളും പുറത്ത്. പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ഖാന്റെ യുഎസ് സന്ദര്‍ശനത്തോടനുബന്ധമായി രണ്ടാഴ്ചയോളം അതിര്‍ത്തിക്കടുത്ത് തമ്പടിച്ചിരുന്ന ഭീകരര്‍ അപ്രത്യക്ഷരായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ പാകിസ്താനില്‍ തിരിച്ചെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഭീകരര്‍ വീണ്ടും അതിർത്തിക്കടുത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചതായാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സി നല്‍കുന്ന വിവരം.

ജൂലായ് 22 നാണ് ഇമ്രാന്‍ഖാന്‍ ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. ഇതിനോടടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയോളം അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് ഭീകരര്‍ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നതായാണ് ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ അനുമാനം.

മെയ് മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് സാധാരണയായി പാകിസ്താനില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റം അധികമാവുന്നത്. എന്നാല്‍ പതിവിന് വിപരീതമായി അതിര്‍ത്തിയില്‍ ദിവസങ്ങളോളം ഭീകരരുടെ അസാന്നിധ്യം അത്ഭുതമായെന്ന് ഒരു ഉന്നത ഇന്ത്യന്‍ സൈനികോദ്യോഗസ്ഥന്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ 200-250 ഓളം ഭീകരര്‍ വീണ്ടും അതിര്‍ത്തി രേഖയ്ക്കടുത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചതായാണ് വിവരമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: An intelligence official confirmed that the launch pads were vacated and the terrorists shifted to villages close to the line of control for the duration of about two weeks