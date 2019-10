ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സി.ആര്‍.പി.എഫ് സംഘത്തിന് നേരേ ഭീകരാക്രമണം. ശ്രീനഗറിലെ കരണ്‍നഗറിലാണ് ഭീകരരുടെ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തില്‍ ആറ് സി.ആര്‍.പി.എഫ്. ജവാന്മാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കരണ്‍നഗറില്‍ ശനിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.50-ഓടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സി.ആര്‍.പി.എഫ്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചെക്ക്‌പോയിന്റില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെ ഭീകരര്‍ ഗ്രനേഡ് എറിയുകയായിരുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ അടുത്തിടെ ഇതരസംസ്ഥാനക്കാര്‍ക്ക് നേരേ ഭീകരാക്രമണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതരസംസ്ഥാനക്കാരായ വ്യാപാരികളെയും ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരെയുമായിരുന്നു ഭീകരര്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ 20-ന് ഭീകരര്‍ നടത്തിയ വെടിവെപ്പില്‍ രണ്ട് സൈനികര്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി പാക് അധീന കശ്മീരിലെ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം തകര്‍ക്കുകയും പത്തിലേറെ ഭീകരരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

