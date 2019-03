ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ള ജില്ലയിലെ സോപോറില്‍ പോലീസ് സംഘത്തിനു നേരെ ഭീകരവാദികളുടെ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണം. രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

ഇവരില്‍ ഒരാള്‍ ദംഗിവാചാ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ ഓഫീസറാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി ടി ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഭീകരവാദികളെ പിടികൂടാന്‍ സുരക്ഷാസേന തിരച്ചില്‍ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

