ജയ്പുര്‍: ഭീകരാക്രമണത്തിനും ദേശദ്രോഹ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ജാഗ്രതാ നിര്‍ദ്ദേശത്തെ തുടര്‍ന്ന് രാജസ്ഥാന്റെ അതിര്‍ത്തി പ്രദേങ്ങളില്‍ അധികൃതര്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി.



ഇന്ത്യ- പാക് അതിര്‍ത്തിയുടെ രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ചുറ്റളവിലും ശ്രീഗംഗാനഗര്‍, കരണ്‍പുര്‍, റായ്സിങ് നഗര്‍, അനുപ്ഗര്‍, ഘര്‍സാന എന്നിവിടങ്ങളിലും സെപ്റ്റംബര്‍ 11 വരെ 144-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിരോധനാജ്ഞ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരും ദേശദ്രോഹ പ്രവര്‍ത്തകരും രാജസ്ഥാന്‍ അതിര്‍ത്തിക്കു സമീപം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശ്രമം നടത്തുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതായി ശ്രീഗംഗാനഗര്‍ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് സക്കീര്‍ ഹുസൈന്‍ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനാണ് കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍.

Rajasthan: Preventions under Sec 144 CrPC (prohibits gathering of four or more people in concerned area) imposed in the two-km stretch between India-Pakistan border & Sriganganagar, Karanpur, Raisingh Nagar, Anupgarh and Gharsana blocks, till 11th September, as a security measure pic.twitter.com/WIwFGzcbO4