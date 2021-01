ന്യൂഡല്‍ഹി: വിവാദ കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കര്‍ഷകരും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരുമായുള്ള പത്താംവട്ട ചര്‍ച്ച ആരംഭിച്ചു. ഡല്‍ഹി വിജ്ഞാന്‍ ഭവനിലാണ് ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിങ് തോമര്‍, പീയൂഷ് ഗോയല്‍ തുടങ്ങിയവരാണ് കര്‍ഷരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നത്. നാല്‍പ്പതോളം കര്‍ഷക സംഘടന പ്രതിനിധികളാണ് ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ജനുവരി 19-നായിരുന്നു പത്താംവട്ട ചര്‍ച്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും 20ലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

പഞ്ചാബ്, ഹരിയാണ, പടിഞ്ഞാറന്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയിടത്തുനിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കര്‍ഷകരാണ് മൂന്ന് കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. നിയമങ്ങള്‍ പിന്‍വലിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ മണ്ഡി-താങ്ങുവില സംവിധാനങ്ങളെ തകര്‍ക്കുമെന്നാണ് കര്‍ഷകര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്.

ജനുവരി 11-ന് സുപ്രീം കോടതി കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നത് മരവിപ്പിക്കുകയും പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാലംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതേസമയം ജനുവരി 26-ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ ട്രാക്ടര്‍ റാലി നടത്തുമെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

