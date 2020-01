ന്യൂഡല്‍ഹി: എണ്ണയുല്പാദന മേഖലകളിലെ സംഘര്‍ഷം ഇന്ത്യയെയും ബാധിച്ചതായി കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍. രാജ്യത്ത് എണ്ണ ഉല്പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ നടന്നുവരികയാണെന്നും ഇതര ഇന്ധന പരിഹാരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കുവൈത്തിലും,യുഎഇയിലും സൗദി അറേബ്യയിലും നിലവില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ശാന്തമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഒരുമാസമായി ഇന്ധനവില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഡീസല്‍ ലിറ്ററിന് 2.55 രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ജനുവരി ഒന്നിനുശേഷം 51 പൈസയും വര്‍ധിച്ചു.35 പൈസയാണ് പെട്രോളിന് കൂടിയത്.

തണുപ്പ് കാലമായതിനാല്‍ ഉപഭോഗം വര്‍ധിച്ചതാണ് ഇന്ധന വില കൂടാന്‍ കാരണം. പശ്ചിമേഷ്യ പ്രശ്‌നവും അമേരിക്ക-ചൈന വ്യാപാര തര്‍ക്കവും എണ്ണയുല്പാദനം കുറഞ്ഞതും വിലവര്‍ധനവിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക-ഇറാന്‍ ബന്ധം കൂടുതല്‍ വഷളാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ധന വില ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത

