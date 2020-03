ചണ്ഡീഗഡ്: കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ 10 പേരെ പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയില്‍ നിന്ന് കാണാതായി. പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരാണ് കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്. കാണാതായവരോട് വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നായി 480 പേരാണ് ലുധിയാനയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇവരില്‍ പത്തുപേരെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നത്.

ലുധിയാനയില്‍ രോഗബാധ സംശയിച്ചിരുന്ന മൂന്നുപേരുടെ സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക അയച്ചിരുന്നു. ഇവ മൂന്നും നെഗറ്റീവാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

