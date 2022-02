ബെംഗളൂരു: തെരുവുനായയെ കാര്‍ കയറ്റികൊന്നതിന് മുന്‍ എംപി ഡികെ ആദികേശവുലു നായിഡുവിന്റെ ചെറുമകന്‍ ആദി നാരായണ നായിഡുവില്‍ നിന്ന് ഭീമമായ തുക ബോണ്ട് ഈടാക്കി പോലീസ്. കർണാടകയിലാണ് സംഭവം. ഇയാളില്‍ നിന്ന് പോലീസ് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബോണ്ട് ആണ് ഈടാക്കിയത്. ഭാവിയില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ മൃഗങ്ങള്‍ക്കെതിരേ അതിക്രമം നടത്തിയാല്‍ ജയിലില്‍ അടയ്ക്കുമെന്ന് കര്‍ശന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ബെംഗളൂരുവിലെ സിദ്ധപുര പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലാണ് 23 കാരനായ ആദി നാരായണ നായിഡു തന്റെ ഔഡി കാര്‍ തെരുവ് നായയായ ലാറയുടെ മേല്‍ ബോധപൂര്‍വം ഓടിച്ചൂകയറ്റി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതോടെ, ഇത് വന്‍ ജനരോഷത്തിന് കാരണമായി.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദിക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയ മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തകരെ തെരുവ് നായയുടെ ഗതി തങ്ങള്‍ക്കും നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഇയാള്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് പൊതുജനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചു. ഒടുവില്‍ പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടി ജാമ്യത്തില്‍ വിടുകയായിരുന്നു.

മൃഗങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിയില്‍ നിന്ന് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ബോണ്ട് പോലീസ് വാങ്ങിയതായി ഡിസിപി (സൗത്ത്) ഹരീഷ് പാണ്ഡെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഭാവിയില്‍ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചാല്‍ ബോണ്ട് തുക കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും ബോണ്ട് കാലയളവായ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്ക് ജയിലില്‍ അയക്കുമെന്നും പ്രതിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് മൃഗങ്ങളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന കേസില്‍ ഇത്രയും ഭീമമായ തുക പോലീസ് കൈപ്പറ്റുന്നത് എന്ന് പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയ മുന്‍ കോര്‍പ്പറേറ്റ് കണ്‍സള്‍ട്ടന്റും മൃഗസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തകനുമായ ബദരി പ്രസാദ് മാര്‍ഗസഹായം പറയുന്നു.

