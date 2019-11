ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയില്‍ 26കാരിയായ മൃഗഡോക്ടറെ കൂട്ടബലാല്‍സംഗത്തിനിരയാക്കിയ ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധം പുകയുകയാണ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാലുപേരെയാണ് ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

കൂട്ടബലാല്‍സംഗത്തിനിരയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രതികള്‍ ശീതളപാനീയത്തില്‍ മദ്യം കലര്‍ത്തി യുവതിയെ നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വം കുടിപ്പിച്ചതായി ഉന്നത പോലീസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പ്രതികള്‍ ശീതളപാനീയത്തില്‍ വിസ്‌കി കലര്‍ത്തി യുവതിയെ നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വം കുടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഇരുപത്താറുകാരി കൂട്ടബലാല്‍സംഗത്തിനിരയായത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍ ഹൈദരാബാദ്-ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയില്‍ ചടന്‍പള്ളിയിലെ കലുങ്കിന് താഴെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഷംഷാദ് ടോള്‍ പ്ലാസയ്ക്കു സമീപം തൊണ്ടുപുള്ളി ഗ്രാമത്തില്‍നിന്നാണ് ഒന്നരക്കുപ്പി വിസ്‌കിയും ശീതളപാനീയവും ലഘുഭക്ഷണവും പ്രതികള്‍ വാങ്ങിയത്. ആ സമയത്ത് പ്രതികള്‍ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു- പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി. ബലാല്‍സംഗത്തിനിരയാക്കിയ സമയത്ത് യുവതിയുടെ വായയും മുഖവും പ്രതികള്‍ പൊത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് യുവതി മരിക്കാന്‍ കാരണമെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് ലോറിത്തൊഴിലാളികളാണ് അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത്. മുഖ്യപ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ലോറി ഡ്രൈവര്‍ മുഹമ്മദ് പാഷ എന്ന ആരിഫ്, ജോളു നവീന്‍, ചിന്നകേശവുലു, ജോളു ശിവ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരെ ചഞ്ചല്‍ ഗുഡ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനു മുമ്പ് പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന ഷംഷാദ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനു മുന്നില്‍ ഇന്ന് ജനങ്ങള്‍ തടിച്ചു കൂടുകയും അകത്തേക്ക് കടക്കാനും ശ്രമിച്ചു. പോലീസ് ഇത് തടഞ്ഞതോടെ ആളുകള്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കു നേരെ ചെരിപ്പുകള്‍ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ജനങ്ങള്‍ക്കു നേരെ ലാത്തിവീശി.

#WATCH: Locals hurled slippers on police after police stopped them from entering Shadnagar police station, where the accused in rape&murder case of the woman veterinary doctor, were lodged earlier today. Accused have been shifted to Chanchalguda Central Jail. #Telangana pic.twitter.com/f8nV4yLiw3