ഹൈദരാബാദ്: മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെതിരായ തെലങ്കാന പോലീസിന്റെ വാഹന പരിശോധന വിവാദമായി. മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയെന്ന പേരില്‍ പോലീസുകാര്‍ വാഹനങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതും സാധാരണക്കാരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെയും വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് നടപടി വിവാദമായത്. സാമൂഹികവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയം തോന്നിയ ചിലരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ തെലങ്കാന പോലീസിന്റെ നടപടി തികച്ചും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമാണെന്നും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതുമാണെന്നും ആരോപിച്ച് നിരവധി പേര്‍ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.

Sir @TelanganaDGP @CPHydCity is this permissible under any law? to stop and check people, their Mobile Phone, chatting, pockets and etc?. Can you do this at Banjara Hills or Hi tech City areas?.

This is clear harassment to common and illiterate people. pic.twitter.com/vej4Csxqdm