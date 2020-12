ഹൈദരാബാദ്: നഗരസഭാ അധികൃതർ വീടിന് മുന്നിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചതിലുണ്ടായ മാനസികസംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് അൻപത്തെട്ടുകാരി മരിച്ചു. വീട്ടുകരം അടയ്ക്കാൻ വൈകിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു നഗരസഭാ അധികൃതരുടെ വിചിത്രമായ നടപടി. തെലങ്കാനയിലെ നാരായൻഖേദിലാണ് സംഭവം.

ബുമാവ്വയുടെ വീടിന് മുന്നിൽ ഡിസംബർ 15 നാണ് അധികൃതർ ചപ്പുചവറുകൾ കൊണ്ടിട്ടത്. ഈ നടപടിയിൽ ബുമാവ്വ അത്യധികം ദുഃഖിതയും അപമാനിതയുമായെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ചയോടെ ബുമാവ്വയുടെ ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും സംഗറെഡ്ഡിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇവർ മരിച്ചു.

നഗരസഭയുടെ നടപടിയിലും നേരിടേണ്ടി വന്ന അപമാനത്തിലും മനം നൊന്താണ് ബുമാവ്വ മരിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. ഡിസംബർ 17 ന് നഗരസഭ മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പരാതിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആസ്ത്മയുൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ബുമാവ്വയെ അലട്ടിയിരുന്നതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Telangana woman dies of shock after civic body dumps garbage outside house