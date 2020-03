ഹൈദരാബാദ്: ക്വാറന്റൈന്‍ നിയമം ലംഘിച്ച തെലങ്കാന പൊലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടിനും മകനുമെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും 23കാരനായ മകനും അടുത്തിടെയാണ് ലണ്ടനില്‍ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയത്. വിദേശത്ത് നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയവര്‍ വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇവര്‍ ഇത് പാലിച്ചില്ല.

ലണ്ടനില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഇവര്‍ പ്രദേശത്തെ ഒരു സലൂണില്‍ മുടിമുറിക്കാനായി പോയിരുന്നു. കുടുംബത്തില്‍ നടന്ന ചടങ്ങിലും ഇരുവരും പങ്കെടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗോദാവരിയിലേക്കും ഇരുവരും യാത്ര ചെയ്തു. പിന്നാലെയാണ് ഇവര്‍ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ഇരുവര്‍ക്കും കോവിഡ്-19 ബാധയുള്ളതായി വ്യക്തമായി.

നിര്‍ദേശം ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇവര്‍ക്കെതിരെ ഐ.പി.സി 188 പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേയും മകന്റേയും സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടിക ആരോഗ്യവകുപ്പ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്.

A DSP who is posted in Bhadradri Kothagudem Dist used his gunners (Notice how both used no effective protection) in the shifting of his son to #Hyderabad who is now #COVIDー19 positive. Hope they are in isolation now. #Telangana #CoronavirusPandemic #Coronavirushyderabad pic.twitter.com/0GcBaytDKb