ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ഒരു മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയ മകന്റെ യാത്രാവിവരം ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ അറിയിക്കാത്ത കുറ്റത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാള്‍ക്കെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പോലീസുകാരന്റെ പരിശോധന ഫലം പോസിറ്റീവായത്.

കോതഗുഡം ജില്ലയിലെ ഡിഎസ്പിയാണ് ഈ പോലീസുകാരന്‍. ലണ്ടനില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ഇയാളുടെ മകന് നേരത്തെ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം മകന് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുവരും ചില ചടങ്ങുകളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുവരെയും അധികൃതര്‍ നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റൈനിലാക്കിയത്.

ഇവരുടെ വീട്ടിലെ 33കാരിയായ പാചകക്കാരിക്കും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പോലീസുകാരന്റെ ഭാര്യയും വീട്ടില്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പോലീസുകാര്‍, ഗണ്‍മാന്‍ എന്നിവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാതിരുന്നതിന് 188-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് പോലീസുകാരനെതിരേ കേസെടുത്തത്. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈന്‍ നിര്‍ദേശം പാലിക്കാത്തതിന് മകനെതിരേയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവില്‍ 39 പേര്‍ക്കാണ് തെലങ്കാനയില്‍ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

