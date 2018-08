ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയില്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാരിമാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടേതിന് സമാനമായ ശമ്പളസ്‌കെയില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖര്‍ റാവു പറഞ്ഞു. ഇമാമുമാര്‍ക്കും മൗലവിമാര്‍ക്കും 5000രൂപാ വീതം മാസശമ്പളമായി നല്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാരിമാര്‍ക്കും പള്ളികളിലെ ഇമാമുമാര്‍ക്കുമെല്ലാം സെപ്തംബര്‍ 1 മുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ട്രഷറിയില്‍ നിന്ന് ശമ്പളം നല്‍കുമെന്നാണ് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവര്‍ധനവിനൊപ്പം ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൂജാരിമാര്‍ക്കും ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിക്കും. പൂജാരിമാരുടെ വിരമിക്കല്‍ പ്രായം 65 ആയി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. നിലവില്‍ ഇത് 58 ആണ്.

ഇമാമുമാര്‍ക്കും മൗലവിമാര്‍ക്കും നിലവില്‍ 1500 രൂപയാണ് വേതനമായി ലഭിക്കുന്നത്. ഇതാണ് 5000 ആയി ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്.

content highlights: Telangana Priests to Get Salaries at Par with Govt Staff, Telangana CM K. Chandrasekhar Rao