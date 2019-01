ഹൈദരാബാദ്: ഒവൈസിയുടെ പാര്‍ട്ടിയായ ഐ.ഐ.എം.ഐ.എമ്മില്‍ നിന്നുള്ള പ്രോടെം സ്പീക്കര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യില്ലെന്ന് തെലങ്കാനയിലെ ബിജെപി എം.എല്‍.എ രാജാ സിങ്. എഐഎംഐഎം നിയമസഭാംഗമായ മുംതാസ് അഹമ്മദ് ഖാനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പ്രോടെം സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്‍ട്ടി ഹിന്ദുക്കളെ തുടച്ചുനീക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് രാജാ സിങ് ആരോപിച്ചു.

അവര്‍ ഒരിക്കലും വന്ദേ മാതരം പാടുകയോ ഭാരത് മാതാ കീ ജയ് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അതിനാല്‍ പ്രോടെം സ്പീക്കര്‍ക്ക് മുന്നില്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യില്ലെന്നാണ് രാജാ സിങ് പറയുന്നത്. നിയമസഭാ സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്ന ജനുവരി ഏഴിനാണ് പുതിയ എം.എല്‍.എമാര്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടത്.

മുംതാസ് അഹമ്മദ് ഖാനെ പ്രോടെം സ്പീക്കറായി നിയോഗിച്ച തീരുമാനം പുനപ്പരിശോധിക്കണമെന്ന് രാജാ സിങ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിനയച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. താന്‍ അസംബ്ലിയിലേക്ക് പോകുകയോ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയോ ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Telangana: BJP MLA Raja Singh to not take oath in the state assembly in front of the pro-tem speaker who is from AIMIM. Says,"I don't want to take oath in front of a protem speaker whose party wants to vanish Hindus. They never sing Vande Mataram & never say Bharat Mata ki Jai." pic.twitter.com/1kAoUX5vz7