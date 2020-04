ഹൈദരാബാദ്: കൊറോണവൈറസിനെതിരായുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ഐക്യം വിളിച്ചോതുന്നതിനായി ഞായറാഴ്ച രാത്രി വൈദ്യുതി വളിക്കുകളണച്ച് ദീപം തെളിയിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ തെലങ്കാനയിലെ ബിജെപി എംഎല്‍എ രാജാ സിങ് ഈ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്തത് അണികളേയും കൂട്ടി പന്തം കത്തിച്ച് നിരത്തിലിറങ്ങിയാണ്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചാണ് എംഎല്‍എയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രകടനം നടത്തിയത്. ചൈന വൈറസ്‌ ഗോബാക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചായിരുന്നു അണികളെ ഒപ്പംകൂട്ടിയുള്ള രാജാ സിങിന്റെ പ്രതിഷേധം.

തെലങ്കാനയിലെ ഗോഷ്മഹല്‍ മണ്ഡലത്തിലെ പ്രതിനിധിയാണ് ഇയാള്‍. ഇരുപതോളം പേരും എംഎല്‍എക്കൊപ്പം പ്രകടനത്തില്‍ അണിനിരന്നു. വീടുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പാത്രങ്ങളും കൊട്ടിയും കൈയടിച്ചും ഡോക്ടര്‍മാരും നഴ്‌സുമാരും അടക്കമുള്ള ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോള്‍ യുപിയിലെ പിലിഭിത്തില്‍ ഘോഷയാത്ര നടത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു.

Go back go back,

China virus go back. 😁😂



Is it Simon commission to go back? 😂



A cartoon, loner BJP MLA Raja Singh from Telangana 😁



pic.twitter.com/lPEJqBvixm