ഹൈദരാബാദ്: കാലാവധി തികയുന്നതിന് മുമ്പ്‌ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി ചന്ദ്രശേഖര റാവു സര്‍ക്കാര്‍ തെലങ്കാന നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടു. നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രമേയം തെലങ്കാന മന്ത്രിസഭ ഐകകണ്‌ഠ്യേന പാസാക്കി. കാര്യങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചന്ദ്രശേഖര റാവുവും മന്ത്രിമാരും ഗവര്‍ണര്‍ ഇ.എസ്.എല്‍ നരസിംഹനെ നേരില്‍ കണ്ട് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചു.

മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ഗവര്‍ണര്‍ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ നിയമസഭ പിരിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതുവരെ ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിനോട് കാവല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ഇഎസ്എല്‍ നരസിംഹന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

