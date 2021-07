പട്‌ന: വിലക്കയറ്റവും ഇന്ധനവില വർധനവും കാരണം പൊറുതിമുട്ടി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ പട്ടിണികിടന്ന് മരിക്കുകയാണെന്ന് ആര്‍.ജെ.ഡി. നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് തേജസ്വി വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചത്. ഇന്ധന വിലവര്‍ധനവിനെതിരെ ബിഹാറില്‍ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധപരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ആര്‍.ജെ.ഡി ഇന്ന്.

രാജ്യത്ത് വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാണ്. നട്ടെല്ലൊടിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ജനം. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്രവും പ്രധാനമന്ത്രിയും പക്ഷേ അതിനായി ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും തേജസ്വി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഇന്ധനവില റോക്കറ്റ് വേഗത്തില്‍ കുതിച്ചിട്ടും ബി.ജെ.പി. നേതാക്കള്‍ ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ലെന്നും തേജസ്വി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

