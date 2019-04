പട്ന: ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ആര്‍.ജെ.ഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് രംഗത്ത്. പിതാവും ആര്‍.ജെ.ഡി നേതാവുമായ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ ജയിലില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് തേജസ്വിയുടെ പ്രതിഷേധം. രോഗാതുരനായി ചികിത്സയിലുള്ള തന്റെ പിതാവിനെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണെന്നും തുടരെ തുടരെയിട്ട ട്വീറ്റുകളില്‍ തേജസ്വി ആരോപിച്ചു. രോഗബാധിതനായതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജേന്ദ്ര ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സില്‍ ചികിത്സയിലാണ് ലാലു.

കടുത്ത ഏകാധിപത്യപരമായാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പെരുമാറുന്നത്. ചികിത്സയിലുള്ള തന്റെ പിതാവിനോടുള്ള കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണ് ഇത്. ഇന്നലെ മുതല്‍ റാഞ്ചിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പിതാവിനെ കാണാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് താന്‍. ഒരു മകന് പിതാവിനെ കാണാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടായിട്ടും സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പോലീസ് കാവലില്‍ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിയില്‍ പരിശോധനകള്‍ നടത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ്.

കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസില്‍ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ജയിലില്‍ കഴിയവെയാണ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് അസുഖ ബാധിതനാവുന്നത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ലാലുവിന് ചില ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്താന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ജയില്‍ ഭരണാധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും അവര്‍ അതിന് തയ്യാറായില്ലെന്നും മറ്റൊരു ട്വീറ്റില്‍ തേജസ്വി ആരോപിച്ചു. ഏപ്രില്‍ പത്തിന് കേസില്‍ ലാലുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് കൂടിയായ മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ കപില്‍ സിപലാണ് ലാലുവിന് വേണ്ടി കോടതിയില്‍ ഹാജരായത്.

