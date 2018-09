ബെംഗളൂരു: പറക്കുന്നതിനിടെ ആകാശത്ത് വച്ചുതന്നെ ഇന്ധനം നിറച്ച് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മ്മിച്ച തേജസ് യുദ്ധവിമാനം. 'എയര്‍ ടു എയര്‍ റീ ഫ്യൂവലിങ്' എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇതോടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ക്ക് 'എയര്‍ ടു എയര്‍ റീ ഫ്യൂവലിങ്' സംവിധാനം സ്വന്തമാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യയും ഇടം നേടി.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9.30 ഓടെയാണ് ആകാശത്തുവച്ച് തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തില്‍ ഇന്ധനം നിറച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ എയര്‍ ഫോഴ്സ് ഐ എല്‍ 78 ന്റെ മിഡ് എയര്‍ ഫ്യുവലിങ് ടാങ്കറില്‍നിന്നാണ് 1900 കിലോഗ്രാം ഇന്ധനം തേജസ് എല്‍ എസ് പി എട്ടില്‍ നിറച്ചത്. ആകാശത്തു തന്നെ വച്ചുള്ള ഇന്ധനം നിറയ്ക്കലിന്റെ വീഡിയോ ഡി ആര്‍ ഡി ഒ പുറത്തുവിട്ടു.

ഇരുപതിനായിരം അടി ഉയരത്തില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഇന്ധനം നിറയ്ക്കല്‍ നടന്നതെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയറോനോട്ടിക്‌സ് ലിമിറ്റഡ് പത്രക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു. വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ് സിങ്ങായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ എയര്‍ ഫോഴ്‌സ് ഐ എല്‍ 78ന്റെ പൈലറ്റ്.

