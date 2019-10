ലക്‌നൗ: രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ സെമി സ്പീഡ് തീവണ്ടിയായ തേജസ് എക്‌സ്പ്രസിലെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഇനി മുതൽ ലഭിക്കുക പ്രകൃതിയില്‍ അലിഞ്ഞ് ചേരുന്ന വെള്ളക്കുപ്പികള്‍. റെയില്‍ നീര്‍ എന്ന പേരിൽ ഐആർസിടിസി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജലമാണ് സൗഹൃദ കുപ്പികളിൽ ലഭിക്കുക.

തേജസ് എക്‌സ്പ്രസില്‍ ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 1500 കുപ്പികൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യം ഇവ വിതരണം ചെയ്യുക. തുടര്‍ന്ന് ഇവ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും തുടർ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക.

IRCTC’s big leap in curbing the use of #SingleUsePlastic - successfully tests biodegradable packaging for #RailNeer. Supply commences on a pilot basis on the newly introduced LJN-NDLS-LJN #TejasExpress. #IRCTCSaysNoToPlastic #IRCTCForEnvironment pic.twitter.com/aqKKIluVHM