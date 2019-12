പാട്‌ന: ബിഹാര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി റാബ്‌റി ദേവിക്കെതിരെ വീണ്ടും പരാതിയുമായി മരുമകള്‍ ഐശ്വര്യ റായ്. റാബ്‌റി ദേവി തന്നെ മര്‍ദിച്ച് വീട്ടില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയെന്നാണ് ഐശ്വര്യ റായിയുടെ ആരോപണം. ഇതിനുപിന്നാലെ സര്‍ക്കുലര്‍ റോഡിലെ വീടിന് മുന്നില്‍ അവര്‍ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടായിരുന്നു നാടകീയമായ സംഭവങ്ങള്‍.

തന്നെയും തന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും അധിക്ഷേപിച്ച് ഭര്‍ത്താവ് തേജ് പ്രതാപിന്റെ അനുയായികള്‍ പതിച്ച പോസ്റ്ററുകളെ ചൊല്ലിയാണ് ഇരുവര്‍ക്കുമിടയില്‍ തര്‍ക്കം ഉടലെടുത്തത്. മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച സന്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിച്ചതോടെ ഐശ്വര്യ റായ് റാബ്‌റി ദേവിയുമായി വാക്കുതര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു. തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അനാവശ്യമായി ഓരോ വിഷയത്തിലേക്കും വലിച്ചിഴച്ചതിനെയാണ് താന്‍ ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശദീകരണം.

ഇതിനിടെ റാബ്‌റി ദേവി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരിയെയും കൂട്ടി മര്‍ദിച്ചെന്നും മുടിയില്‍ പിടിച്ചുവലിച്ച് വീടിന് പുറത്താക്കിയെന്നും ഐശ്വര്യ റായ് ആരോപിച്ചു. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ പിടിച്ചുവാങ്ങിയെന്നും പൊതിരെ തല്ലിയെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. വിവരമറിഞ്ഞ് ഐശ്വര്യ റായിയുടെ പിതാവും ആര്‍ജെഡി നേതാവുമായ ചന്ദ്രിക റായിയും വീട്ടിലെത്തി. അതേസമയം, സംഭവത്തില്‍ എഫ്.ഐ.ആര്‍. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലും തന്നെ വീട്ടില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയതായി ആരോപിച്ച് ഐശ്വര്യ റായ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 2018 മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മകന്‍ തേജ് പ്രതാപ് യാദവും ഐശ്വര്യ റായിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം. ഇവരുടെ വിവാഹമോചന ഹര്‍ജി നിലവില്‍ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

