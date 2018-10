മുംബൈ: ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിലെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് യാത്രചെയ്യുന്നതിനിടെ പുറത്തേക്ക് വീണ പെണ്‍കുട്ടി സഹയാത്രക്കാരന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടല്‍ കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടു. അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരന്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ടീ ഷര്‍ട്ടില്‍ പിടിച്ചുയര്‍ത്തിയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീഴ്ചയും രക്ഷപ്പെടലും അടങ്ങിയ വീഡിയോ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം തന്നെ വൈറലായി.

പതിനേഴുകാരിയായ പെണ്‍കുട്ടി മുംബൈയിലെ താനെയ്ക്കു സമീപത്തെ ദിവ സ്വദേശിയാണ്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. കല്ല്യാണിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെയായിരുന്നു അപകടം. വീണ പെണ്‍കുട്ടിയെ കൂടെയുള്ള യാത്രക്കാരന്‍ പിടിച്ചതു കൊണ്ട് ട്രാക്കില്‍ വീണില്ല. തൊട്ടടുത്ത പാളത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ട്രെയിന്‍ ആ സമയം കടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റു യാത്രക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ പെണ്‍കുട്ടിയെ വേഗം തന്നെ മുകളിലേക്കുയര്‍ത്താനായതു കൊണ്ട് പെണ്‍കുട്ടി അപകടത്തില്‍ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.

വീഡിയോ കണ്ട് റെയില്‍വേ പോലീസ് ചൊവ്വാഴ്ച പെണ്‍കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഫോണില്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് താഴേക്കു വീണതെന്ന് പെണ്‍കുട്ടി പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. ട്രെയിനില്‍ തിരക്കില്ലാതിരുന്നിട്ടും വാതിലിനരികില്‍ നിന്നതു കൊണ്ടാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് സഹയാത്രക്കാര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ട്രെയിനിലെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് വീഡിയോ ഒരാള്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

To all the people traveling by Mumbai local trains, be careful while you stand on the footpath. pic.twitter.com/qkDthV1CEJ