ബറേലി: ആശുപത്രിയിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞ കൗമാരക്കാരിയെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും മറ്റ് നാല് പേരും ചേര്‍ന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബറേലിയില്‍ ശനിയാഴ്ചയാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം. കൃഷിയിടത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ പാമ്പ് കടിയേറ്റതിനെ തുടര്‍ന്നാണ്‌ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

സംഭവത്തില്‍ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മറ്റ് നാല് പേര്‍ക്കായി ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബറേലിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. ഈ പെണ്‍കുട്ടി മാത്രമാണ് സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത്‌ ഐ.സി.യുവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വാര്‍ഡിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് പെണ്‍കുട്ടി പീഡന വിവരം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞത്. സംഭവത്തില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

കേസില്‍ പോലീസ് എഫ്.ഐ.ആര്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐ.സി.യുവിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. താന്‍ ഐ.സി.യുവില്‍ കഴിയുമ്പോള്‍ ആശുപത്രി യൂണിഫോം ധരിച്ച ഒരാളും മറ്റ് നാല് പേരും ഐ.സി.യുവിലേക്ക് കടന്നുവന്നതായും കൈകള്‍ കെട്ടിയിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായും പെണ്‍കുട്ടി ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞു. ഇവര്‍ തനിക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന്‍ നല്‍കിയതായും പെണ്‍കുട്ടി മൊഴി നല്‍കി. ബന്ധുക്കള്‍ ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

രണ്ടാഴ്ച മുന്‍പ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ തന്നെ ബാഗ്പതിലും ആശുപത്രിയില്‍ നഴ്‌സിങ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് വാര്‍ഡ് ബോയിയെയും മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 17 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയായിരുന്നു അന്ന് പീഡനത്തിനിരയായത്. മയങ്ങാനുള്ള മരുന്നുകള്‍ കുത്തിവെച്ച ശേഷമായിരുന്നു ഇവര്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്.

