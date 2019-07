ബരാബങ്കി: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബരാബങ്കി ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ എല്ലാദിവസവും ക്ലാസ് മുറിയുടെ മുന്നില്‍നിന്ന് സെല്‍ഫിയെടുത്ത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം. കൃത്യസമയത്ത് സ്‌കൂളിലെത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനാണിത്. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിലേക്കാണ് സെല്‍ഫികള്‍ അയയ്‌ക്കേണ്ടത്. അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സെല്‍ഫികള്‍ സര്‍വശിക്ഷാ അഭിയാന്‍ വെബ്‌പേജില്‍ പോസ്റ്റുചെയ്യണം.

നിശ്ചിത സമയത്തിനകം സെല്‍ഫികള്‍ വെബ് പേജില്‍ പോസ്റ്റുചെയ്യാന്‍ കഴിയാതെവന്നാല്‍ ഒരു ദിവസത്തെ അറ്റന്റന്‍സ് നഷ്ടമാകുമെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. മധ്യവേനല്‍ അവധിക്കുശേഷം സ്‌കൂള്‍ തുറന്നതോടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. 700 ഓളം അധ്യാപകര്‍ക്ക് കൃത്യസമയത്ത് സെല്‍ഫിയെടുത്ത് അയക്കാതിരുന്നതുമൂലം ശമ്പളം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

സ്‌കൂളില്‍ പോകാതെ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന അധ്യാപകരെ പിടികൂടാനാണിത്. തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന അധ്യാപകര്‍ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനും അറ്റന്റന്‍സ് രേഖപ്പെടുത്താനും മറ്റുള്ളവരെ നിയോഗിക്കുന്ന പതിവ് യു.പിയിലുണ്ടെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. പ്രധാന അധ്യാപകരുടെ അറിവോടെയാണിത്.

പദ്ധതി വിജയമാണെന്നു കണ്ടാല്‍ മറ്റുജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ നീക്കം. സ്‌കൂള്‍ സമയത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ പിടികൂടാനും സര്‍ക്കാരിന് നീക്കമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെയും നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Teachers to take selfies, UP, attendance