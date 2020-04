ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാൻ അതിസമ്പന്നർക്ക് നികുതി വർധിപ്പിക്കാനും പ്രത്യക സെസ് ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നുമുൾപ്പടെയുള്ള നിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിലെത്തി. 50 നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘമാണ് ഈ നിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡിന് സമർപ്പിച്ചത്.

ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിസമ്പന്നർക്ക് പൊതുനന്മക്കായി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. രണ്ടുതരത്തിൽ സമ്പന്നർക്കായി നികുതി ചുമത്താനാണ് ഇവർ ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവ രണ്ടും നിശ്ചിക കാലയളവിലേക്ക് മാത്രം പരിമിതമായി നടപ്പിലാക്കണം. ഒരുകോടിക്ക് മുകളിൽ വരുമാനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 40 ശതമാനമായി നികുതി സ്ലാബ് ഉയർത്തുക, അഞ്ച് കോടിക്ക് മേൽ ആസ്തിയുള്ള സമ്പർക്ക് സ്വത്ത് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശത്തിലുള്ളത്.

ഈ മാർഗത്തിലൂടെ കുറഞ്ഞത് 50,000 കോടിരൂപ സർക്കാരിന് അധികമായി ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ തുക എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ടുപോലെ പ്രത്യേകമായി മാറ്റണം.

കൂടാതെ 4 ശതമാനം കോവിഡ് റിലീഫ് സെസ് കൂടി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇവർ നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിലൂടെ 15,000 മുതൽ 18,000 കോടിവരെ അധികമായി ലഭിക്കുമെന്നും നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. മധ്യവർഗക്കാർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുമാനം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം ഈ സെസ് ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് ഇവർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്.

സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതിനുള്ള വരുമാനം കണ്ടെത്തേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലായ സാധാരണക്കാരെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

